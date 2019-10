© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel corso del lungo casting che la Sampdoria sta portando avanti per la sostituzione di Di Francesco in panchina, ieri c'è stato anche un contatto diretto tra il ds blucerchiato Osti e l'ex Roma Rudi Garcia. Un colloquio che però non ha portato a sviluppi concreti, con i dirigenti doriani che dunque tengono in piedi le candidature di De Biasi, Di Biagio, Iachini e Ranieri: l'obiettivo è quello di trovare un motivatore per rilanciare un gruppo in difficoltà caratteriale oltre che tecnica.