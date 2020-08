Sampdoria, continua la corte del West Ham per il centrale Colley

Secondo quanto riferito da Sampdorianews.net il West Ham farebbe sul serio per il difensore centrale Omar Colley attualmente in forza al club genovese. Il classe ‘92 è infatti uno degli obiettivi degli Hammers per rinforzare un reparto che nell’ultima stagione ha mostrato troppe lacune. Il giocatore sarebbe attratto soprattutto dalla possibilità di trasferirsi a Londra, città ritenuta ideale per la sua famiglia.