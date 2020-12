Sampdoria, cosa serve sul mercato: il ritorno di Depaoli può essere una soluzione per la difesa

Poco più di una settimana e inizia il calciomercato. La Sampdoria sicuramente dovrà intervenire per sistemare una rosa che in estate ha visto l'innesto di elementi di qualità specie a centrocampo e in attacco ma che in difesa ha visto le scelte un po' contate. Con gli infortuni di Bereszynski, che dovrebbe tornare a breve a disposizione, e soprattutto quello di Ferrari Claudio Ranieri dovrà fare i conti su una corsia di destra sprovvista del proprio padrone mentre a sinistra si potrebbe pensare ad un'alternativa a Tommaso Augello, protagonista di un inizio di campionato con tanti alti e qualche basso.

Il ritorno di Depaoli - Con ogni probabilità il buco a destra dovrebbe essere colmato da Fabio Depaoli. L'esterno trentino è ancora di proprietà del club di Corte Lambruschini ma è stato ceduto in prestito all'Atalanta nella finestra estiva-autunnale di trattative. Il giocatore sembra non aver convinto a pieno la Dea con il tecnico Gian Piero Gasperini che lo ha impiegato soltanto in tre occasioni: a Napoli, contro i blucerchiati ed infine contro lo Spezia per 25 minuti. Troppo poco. E quindi si potrebbe ipotizzare un ritorno alla base anticipato che farebbe contenti tutti. Depaoli che potrebbe trovare più spazio e la stessa società che può contare su un giocatore pronto per la corsia di destra.

L'alternativa a Quagliarella - L'innesto non serve però solo in difesa. Il direttore sportivo Carlo Osti dovrà cercare anche una soluzione per il reparto offensivo. Fabio Quagliarella, autore fin qui di sette reti in 13 gare disputate, rappresenta una garanzia per quanto riguarda i gol ma serve qualcuno che possa sostituirlo quando c'è bisogno di rifiatare. Antonino La Gumina ha fatto vedere grande volontà ma per ora scarsa vena realizzativa, solo un gol in Coppa Italia contro la Salernitana, mentre Keita Balde può già rappresentare un quid in più per l'attacco, smaltita la squalifica contro la Roma, ora che è tornato a disposizione dopo l'infortunio. Il mercato della Sampdoria sta per cominciare. Vedremo quali saranno le mosse.