Fonte: Il Secolo XIX

In attesa di trovare un sostituto a Eusebio Di Francesco, che oggi firmerà la risoluzione del contratto, la Sampdoria dovrebbe affidare domani le redini a Marcello Cottafava, tecnico della Primavera. Soluzione naturalmente temporanea per l'allenamento di domani, in attesa che si sciolga il nodo del successore in panchina. Difficile ma non da escludere che possa guidare la seduta di domani anche un membro dello staff di Di Francesco nel caso non siano tutti a lasciare.