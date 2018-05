Sampdoria, da decidere il futuro di Pecini: attesa per la risposta

In bilico il futuro di Riccardo Pecini, capo-scouting della Sampdoria, nel mirino dell'Empoli per il ruolo di ds: secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il dirigente ha partecipato all'incontro dell'altro ieri con il resto della dirigenza e Giampaolo pur essendo in ferie, ma continua ad avere qualche dubbio. Attesa nei prossimi giorni la sua risposta definitiva, ai liguri e ovviamente anche ai toscani.