Sampdoria, da Muriel a Zapata: il bomber arriva dalla Colombia

Cos'hanno in comune Luis Muriel e Duvan Zapata? Entrambi sono colombiani ed entrambi, in periodi diversi, hanno vestito la maglia della Sampdoria. L'ex Napoli, arrivato all'ombra della Lanterna al penultimo giorno di mercato, è l'attuale centravanti blucerchiato che andrà a rinforzare il reparto offensivo. Per un Cafeteros che arriva ce n'è stato un altro che lascia Genova. Luis Muriel nel corso della finestra estiva di trattative è approdato al Siviglia. Le caratteristiche tecniche di questi due giocatori sono completamente differenti. L'ex Lecce e Udinese è molto rapido e fa delle accelerazioni la sua arma migliore. Zapata invece è più centravanti, ovvero forte fisicamente e imperioso nel gioco aereo oltre che essere bravo nella progressione, sfruttando la sua potenza. Un nuovo tassello nel mosaico di Marco Giampaolo che potrà contare su un lotto di attaccanti - Zapata, Quagliarella, Caprari e Kownacki - con caratteristiche diverse l'uno dall'altro e quindi facilmente integrabili a seconda delle varie esigenze. Arrivato in Italia nel 2013 Duvan ha già punito la formazione doriana in diverse occasioni. La prima l'11 maggio 2014 al “Ferraris” quando i partenopei si imposero per 5-2, mentre la stagione successiva un suo gol a tempo scaduto servì alla formazione, allora allenata da Rafa Benitez, a strappare un punto importante sempre a Marassi. Nel corso dell'amichevole contro il Baiardo, team che milita in Promozione ligure, si è già messo in luce realizzando una tripletta candidandosi per una maglia da titolare nella prossima sfida contro la Roma. A decidere se impiegare il ragazzo o meno spetterà a Marco Giampaolo che ha tutti i giorni il polso della squadra sotto mano. Chissà che nel giorno del ritorno di Schick al “Ferraris” da avversario non ci sia spazio per il colpo di mercato da 20 milioni dei blucerchiati. Da Luis Muriel a Duvan Zapata, la Sampdoria è sempre nel segno della Colombia.