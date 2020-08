Sampdoria, da oggi scatta l'operazione Ramirez. E' il primo nodo da risolvere sul mercato

vedi letture

Da oggi scatta ufficialmente l’operazione-Ramirez, primo tassello che potrebbe far scattare un effetto-domino in vari reparti. Il contratto di Gastón scadrà infatti nel giugno prossimo, e la Sampdoria è disponibile al prolungamento, ma solo a patto di una decurtazione da parte dell’uruguaiano, in ossequio alla politica di contenimento dei costi attuata dal club. Ramirez- sottolinea La Gazzetta dello Sport - da parte sua, avrebbe ora pure l’opportunità di firmare forse l’ultimo contratto pluriennale davvero importante della sua carriera, viste le offerte che gli sono pervenute dal calcio arabo. Una decisione che, per forza di cose, non potrà tardare.