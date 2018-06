Sampdoria, da un Ferrari a un altro: trattativa col Bologna per Alex

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da un Ferrari a un altro. Secondo Sky Sport, dopo non aver riscattato il difensore di proprietà del Sassuolo Gian Marco, la Sampdoria avrebbe virato con forza su Alex Ferrari del Bologna. Trattativa già ben avviata per il centrale classe '94 che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Verona.