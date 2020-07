Sampdoria, dall'Inghilterra: tris di club inglesi sul partente Colley

Omar Colley continua a piacere in Premier League. Secondo il The Sun il difensore gambiano sarebbe nel mirino del Southampton, in vantaggio su Newcastle e West Ham United nella corsa al centrale africano. L’ex club di Maya Yoshida e Manolo Gabbiadini aveva messo Colley sotto osservazione già nel 2016, valutando allora il centrale classe ’92 come possibile erede di van Dijk.