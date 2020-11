Sampdoria, dalla cessione al possibile rinnovo: la parabola di Gaston Ramirez

Dalla cessione quasi scontata all'imminente rinnovo di contratto nel giro di una paio di mesi. Come si legge sulle colonne di Tuttosport in edicola questa mattina, Gaston Ramirez, che in estate era stato ad un passo dall'addio alla Sampdoria, potrebbe rinnovare il suo contratto con i blucerchiati in scadenza nel 2021. La Samp - si legge - è pronta a tornare alla carica proponendo un rinnovo di almeno un altro anno alle stesse cifre attuali (ingaggio da 1,2 milioni a stagione) per continuare a puntare su di lui o quantomeno per cautelarsi da un’eventuale partenza a parametro zero.