Sampdoria, Damsgaard: “E’ la scelta giusta per me, tutti mi trasmettono una grande energia”

Il neo acquisto della Sampdoria Mikkel Damsgaard ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: “ Sono venuto per la prima durante lo scorso inverno per vedere come fossero la squadra, la società e le strutture e non ho avuto dubbi a firmare subito. Se sono qui lo devo a quello che ha fatto nel mio club e a quelli che mi hanno aiutato a completare il trasferimento: il mio staff e il presidente Ferrero. Sono sicuro che sia la scelta giusta per me. Sono un centrocampista che privilegia la tecnica, cerca di aiutare i miei compagni a segnare e la squadra a vincere. Mi piace fare gol, creare assist, ma anche lavorare duro in fase difensiva. In questo primo campionato italiano voglio guadagnare minuti di gioco, imparare più che posso e sviluppare le mie doti come calciatore e persona. Ho trovato compagni che giocano da anni a livelli altissimi e un allenatore fantastico, che ha compiuto una delle imprese più grandi della storia del calcio. Le sensazioni fin dal primo momento sono tutte positive, tutti mi trasmettono grande energia”.