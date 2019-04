© foto di www.imagephotoagency.it

Gregoire Defrel è intervenuto al termine del primo tempo tra Sampdoria e Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti forte, comunque in un derby devi dare tutto. Mi ha dato questa palla Quagliarella e ho segnato. Dobbiamo continuare cosi, il Genoa è una squadra fisica e sta bene in campo, dobbiamo giocare un po' di più per creare le occasioni".