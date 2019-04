© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel, attaccante di proprietà della Roma ma in prestito alla Sampdoria, ha parlato al Corriere dello Sport del "caso Kean" e del razzismo che colpisce il calcio italiano: "Sarebbe l'ora che questa storia finisse. Spero che l'Italia riesca a sconfiggere il razzismo che però non è solo nel calcio. Come fare? La campagna che sta portando avanti l'Inter dopo il caso Koulibaly è giusta e intelligente. E' importante che la gente in vista prenda la parola e lanci messaggi di un certo tipo. Serve per educare la società in generale oltre che i tifosi. Fermare le partite in caso di cori e buu razzisti? E' una delle soluzioni che è ragionevole prendere in considerazione, ma senza esagerare perché altrimenti pochi cretini potrebbero approfittarsene".