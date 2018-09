Sampdoria, Defrel: "Mi mancava la fiducia, che super secondo tempo"

La palma del migliore in campo va a lui, Gregoire Defrel, protagonista della vittoria della Sampdoria per 0-5 contro il Frosinone. L'attaccante realizza un'altra doppietta e diventa il capocannoniere della Serie A con quattro gol in quattro partite. La punta blucerchiata ha parlato al triplice fischio del match ai microfoni di Dazn: "Non ci sono partite facili in Serie A. Nel primo tempo abbiamo faticato, dopo il primo gol ci hanno messo in difficoltà. Poi abbiamo fatto un super secondo tempo. Mi mancava soltanto la fiducia, l'importante è che sto bene fisicamente. Ho tanta voglia di giocare, fare gol e continuare così. La squadra è brava tecnicamente e corre in campo per 90 minuti, quello che serve per vincere".