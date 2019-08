© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'obiettivo numero uno per l'attacco della Sampdoria è Gregoire Defrel. Di Francesco spinge per averlo come già aveva fatto ai tempi della Roma, ma i giallorossi lo cedono solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 13-14 milioni di euro. Proprio sul calciatore in uscita dal club romanista è forte anche il pressing del Sassuolo. A riportarlo è Sky Sport.