Sampdoria, Defrel: "Qui sono rinato. Finiamo bene la stagione"

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Parma: “Quagliarella fa tanti assist, mi trovo molto bene con lui. Stiamo bene, si vede, penso che facciamo un bel gioco. Dopo l’anno scorso un po’ difficile dove non ho segnato, quest’anno sta andando bene. Spero di segnare ancora 2-3 gol. Qui sono rinato, ringrazio lo staff e il mister, sto bene e i risultati si vedono. La classifica? Sarebbe bello finire il campionato con qualche punto e vittoria in più, per rispetto della maglia e dei tifosi dobbiamo dare tutto fino alla fine”.