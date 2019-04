© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel, attaccante in forza alla Sampdoria, ha parlato del proprio futuro al Corriere dello Sport: "Non escludo assolutamente di avere una seconda possibilità in giallorosso. Quando terminerà la stagione, con la Samp faremo il punto della situazione. Per ora sono molto sereno e concentrato su me stesso. Io qua sto bene sia con Giampaolo che con tutti i compagni. Il mio cartellino però appartiene a un top club e quando ho firmato per la Roma ero molto contento. Mi sono preso quest'anno per rilanciarmi e ho tanta voglia di concluderlo nel modo migliore".