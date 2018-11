© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha dedicato parte della sua intervista a Il Secolo XIX parlando della difesa. "È normale essere un po' preoccupati, prendere tanti gol in poche partite non è un buon segnale, ma abbiamo già dimostrato di valere, altrimenti non avremmo vinto 3-0 con il Napoli. Sicurezze minate? Un derby così non ti fa pensare alle gare precedenti".