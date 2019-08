© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel si avvicina al ritorno alla Sampdoria. Il francese arriverebbe questa volta in prestito con obbligo di riscatto a 12,75 milioni. Nella trattativa i blucerchiati possono giocarsi la carta Schick. La Roma entro il 1° febbraio 2020 deve garantire in caso di cessione dell'attaccante ceco ad altra squadra, un importo pari alla metà del costo del cartellino, con un minimo garantito di 20 milioni, anche in caso di permanenza del giocatore nella capitale.