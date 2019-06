© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX la Sampdoria potrebbe fare una mossa per Fabio Depaoli, in uscita dal ChievoVeroan. Molto dipenderà dal destino di Jacopo Sala e Bartosz Bereszynski con uno dei due che dovrà salutare. Già a gennaio c'era stato un tentativo dei blucerchiati, rispedito però dai clivensi al mittente. 22 anni, Depaoli nell'ultima stagione ha raccolto 34 partite in tutte le competizioni.