Sampdoria, Depaoli: "Concorrenza uno stimolo, DiFra è perfezionista"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a Fabio Depaoli, terzino acquistato in questa sessione estiva dalla Sampdoria che l'ha prelevato dal Chievo, sulle pagine del Secolo XIX: "La concorrenza è uno stimolo, Sala e Bereszynski sono forti, e ho legato con entrambi. Ci diamo consigli, è una competizione sana. Poi il mister farà le sue scelte. Di Francesco è uno che lima i dettagli cercando di arrivare vicini alla perfezione. Con lui va benissimo: mi parla molto e mi aiuta a capire su cosa devo migliorare. Sono giovane e ho molti difetti, ad esempio la postura del corpo, il momento in cui "scappare" e la fase difensiva, che forse è il mio punto debole: devo potenziare la forza".

Commentando i suoi eccellenti risultati nei test fisici, rimane comunque modesto: "C'è chi ha fatto meglio di me. E comunque sì, dinamismo e velocità sono le mie doti ed è per questo che sono in un grande club. Qui si è più votati all'attacco mentre al Chievo ero in una realtà più piccola, in cui si pensava soprattutto a difendersi. Inutile dire che questo approccio è più vicino alle mie caratteristiche".