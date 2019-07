E' iniziata ufficialmente quest'oggi l'avventura del neo tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, l'allenatore ha parlato anche di alcuni singoli: "Verdi? E' uno di quelli che abbiamo nominato. C'è un fondo di verità ma non c'è solo lui".

Berardi? "E' un mio pupillo. L'ho allenato per cinque anni e sapete in quei cinque anni che numeri ha raggiunto".

Maroni? "L'ho visto. Credo sia un esterno ma nel mio 4-3-3 il suo ruolo per lui è quello di esterno di sinistra. Ai Mondiali Under 20 ha giocato anche a destra ma a me piace mettere i giocatori a piedi invertiti. Sono contento anche di avere Caprari".

