Sampdoria, Di Francesco: "La squadra ha subìto un colpo dopo l'altro"

La batosta subita dalla Sampdoria in quel di Reggio Emilia non lascia dormire sonni tranquilli a Eusebio Di Francesco, che dovrà lavorare molto per risolvere le lacune della squadra. Questa la sua analisi della gara con il Sassuolo, raccolta dai microfoni di Radio Rai:

"L'assurdità di questa partita è trovarsi sotto di tre gol, con un uomo in meno, dopo aver dominato per la prima mezz'ora avendo creato tante palle gol e situazioni favorevoli. Non siamo stati bravi a concretizzarle, ma quello che mi ha preoccupato di più è il fatto che la squadra alla prima difficoltà, al primo gol preso, abbia subìto un colpo dietro l'altro. Su questo bisognerà lavorare e ragionare anche in sede di mercato: parliamo sempre di esterni e di attaccanti, ma in tante situazioni di gioco non mi è piaciuta la fase difensiva dove dovevamo essere più attenti. Al di là del mercato mi auguro che si risolva anche la questione societaria, per cominciare a lavorare in un certo modo, altrimenti diventa tutto più difficile.

Berardi un mio pupillo? E' un giocatore che ho costruito, non so perché sia ancora qui, l'ho chiesto in tante occasioni. Magari altri che avevo con me a lavorare hanno creduto poco nelle qualità di questo giocatore che sono veramente immense. Credo sia un giocatore di altissimo livello, si discute la testa, ma penso che a discutere siano gli altri. Come allenatore lo vorrei sempre dalla mia parte".