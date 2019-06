© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco alla Sampdoria, ci siamo. Come si legge sulle colonne de Il Secolo XIX per l'ufficialità manca ancora un passaggio burocratico: Di Francesco deve liberarsi dell'ultimo anno di contratto con la Roma e di un ingaggio da tre milioni. L'accordo - si legge - dovrebbe comprendere una buonuscita che andrà ad integrare lo stipendio della Samp. Il tecnico dovrebbe guadagnare 1.8 milioni a stagione per i prossimi tre anni, diventando di fatto l'allenatore più pagato dell'era Ferrero.