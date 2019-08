© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco dopo il ko contro la Lazio: “La Lazio ha meritato questa vittoria, dobbiamo migliorare ancora tanto come gioco e come qualità della rosa perché non siamo ancora completi. Di fronte però avevamo un brutto cliente, uno dei peggiori. Dovevamo avere più qualità quando ne avevamo la possibilità, non siamo stati determinati. Abbiamo subito la loro fisicità, c’è a fare solo i complimenti alla Lazio. Per quando riguarda la sconfitta io sono il primo responsabile”.