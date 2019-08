Sampdoria, Di Francesco: "Serve un esterno, Ramirez doveva fare due gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia dopo il ko del Tardini di stasera. Si comincia a parlare delle esigenze del mercato blucerchiato: "Sicuramente un esterno dovrà arrivare, anche per caratteristiche e numeri. Mi piacciono i giocatori dinamici, ma sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Ramirez? Doveva fare due gol per quello che ha fatto durante la partita, dobbiamo imparare a non accontentarci, perché per lunghi tratti abbiamo gestito la partita ma non siamo riusciti a finalizzare il lavoro che abbiamo fatto. E perdere non mi piace, neanche in amichevole".