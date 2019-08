Sampdoria, Di Francesco: "Sfida non semplice, farò le mie valutazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, è intervenuto sul sito ufficiale per presentare la sfida di Coppa Italia contro il Crotone: "Con la Coppa si inizia a fare sul serio, sarà una partita importante contro un avversario difficile, ma sarà fondamentale anche per il campionato. Per quello farò delle valutazioni importanti in base ai giocatori che ho a disposizione. Allo stesso tempo dobbiamo passare il turno, questo è l'obiettivo primario".

Sullo stato della squadra.

"Lo stato della squadra è in crescita, abbiamo alzato il livello degli allenamenti. Queste amichevoli mi hanno dato molte indicazioni, è normale che non avrò a disposizione tutti i giocatori, non tutti sono al 100%. Abbiamo recuperato Gabbiadini, Caprari ed Ekdal, posso sfruttare le loro qualità a partita in corso".

Sulla sfida di domani.

"Giocare a Crotone è uno svantaggio dal punto di vista ambientale, troveremo una squadra agguerrita, non sarà facile. Anche se gioca in B ha dei giocatori che hanno giocato in serie A, hanno un ottimo allenatore. Non sarà una passeggiata".

Sugli obiettivi in Coppa Italia.

"La Coppa Italia ha grande importanza, voglio che la mia squadra la affronti con la mentalità giusta. Questa sfida sarà propedeutica per il campionato e per fare delle valutazioni sulla crescita e sulle condizioni dei miei giocatori".