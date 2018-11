Sampdoria, difesa e fortino Marassi: due certezze da ritrovare

Dal corrispondente a Genova.

Battuta d’arresto per la Sampdoria. Il team di Marco Giampaolo ha sbattuto contro un muro chiamato Torino, travolto dalla furia granata capace di imbrigliare a dovere la manovra blucerchiata e a colpire con la qualità di un bomber ritrovato come il “Gallo” Belotti. “Una sconfitta che ci farà riflettere” ha detto nel post partita il tecnico blucerchiato ponendo l’accento su una prestazione ben al di sotto delle aspettative. Sia chiaro una sconfitta, seppur rovinosa, non deve far sprofondare nella depressione l’ambiente ma certamente deve suonare come un piccolo campanello d’allarme a cui porre i giusti correttivi. In primis la fase difensiva. Si è spesso elogiato una retroguardia capace di essere solida e granitica risultando fino a due settimane fa fra le meno perforate d’Europa. Nelle ultime due gare, Milan e Torino, qualcosa non ha funzionato con sette reti incassate praticamente quasi il doppio di quante sono state subite dalla squadra prima della trasferta di San Siro, quattro in totale. Troppe disattenzioni di un reparto che fino a poco tempo fa si muoveva con i giusti automatismi.

SUCCESSO INTERNO CHE MANCA DA UN MESE - Anche nella passata stagione il “Ferraris” è stato per larghi tratti un fortino quasi inespugnabile con solo Lazio, Sassuolo, Inter e Napoli che sono uscite da Marassi con l’intera posta in palio. Quest’anno la Samp era partita molto bene con il successo sul Napoli, unico acuto casalingo insieme a quello sulla Spal. Poi due pareggi contro Fiorentina e Sassuolo ed infine due sconfitte contro Inter e i granata di Mazzarri. L’ultima vittoria casalinga risale allo scorso primo ottobre quando i biancazzurri di Semplici furono superati in rimonta per 2-1. Poi il pari senza reti contro gli emiliani di De Zerbi e poi l’ultima debacle. Adesso occorre raccogliere immediatamente le idee perché la prossima sfida si chiama Roma all’Olimpico, poi c’è la sosta che porta dritta al derby contro il Genoa del 25 novembre. I blucerchiati dovranno ritrovare lo smalto necessario per far sognare nuovamente i loro tifosi.