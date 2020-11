Sampdoria, difesa e mediana invariate nelle ultime 5 gare: pochi i cambi di formazione di Ranieri

Tre formazioni in cinque giornate. Mister Claudio Ranieri, dopo la prima sosta per le Nazionali, ha effettuato pochissimi cambi nell’undici titolare affidandosi ai giocatori che gli davano maggiori garanzie apportando piccole modifiche legate ad aspetti tecnico-tattici oppure a infortuni. Dopo una partenza negativa con due sconfitte consecutive, e due schieramenti diversi, la Sampdoria ha inanellato una serie di quattro risultati utili consecutivi battendo compagini del calibro di Fiorentina, Lazio e Atalanta e pareggiando nel derby contro il Genoa prima dell’ultima sconfitta in quel di Cagliari per 2-0.

Difesa e centrocampo immutati - Il tecnico romano dal ritorno in campo ha mantenuto lo stesso pacchetto difensivo a protezione del sempre presente Audero. Al centro è sempre stato schierato Tonelli, squalificato contro il Bologna, al fianco di Yoshida mentre sugli esterni hanno agito dal primo minuto Bereszynski a destra e Augello a sinistra. Anche l’ex Spezia per la gara contro i felsinei a Marassi sarà squalificato, con Ranieri che sarà costretto a inevitabili cambi. Immutata anche la cerniera di mediana con Thorsby e Ekdal che sono sempre stati schierati dall’inizio, considerato anche il fatto che Adrien Silva non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

Cambi sulle corsie - Le uniche variazioni riguardano gli esterni visto che Gaston Ramirez sulla trequarti e Quagliarella in attacco hanno sempre giocato titolari. Contro la Fiorentina sono stati schierati dall’inizio Candreva a destra e Damsgaard a sinistra mentre contro la Lazio il giovane danese è stato rimpiazzato da Jankto. A Bergamo e nel derby, complice il ko dell’ex Lazio e Inter, i blucerchiati sono scesi in campo con Jankto e Damsgaard sulle fasce mentre a Cagliari Candreva è ritornato in campo dal primo minuto sulla corsia di destra con l’ex Udinese che è ritornato a sinistra.