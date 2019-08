© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Telenord l’imprenditore statunitense James Dinan, facente parte del gruppo guidato da Gianluca Vialli che ha messo gli occhi sulla Sampdoria, ha parlato della sua voglia di sbarcare a Genova per fare calcio: “Amo Genova e amo il calcio, ma non c’è ancora niente di sicuro. Penso che tutti amino le squadre di Serie A e sono felice di essere in questa fantastica città. Il presidente Ferrero è impegnato con la campagna trasferimenti, e quindi è molto occupato, ma io sono felice di aver visto questa splendida città. - continua Dinan – Tifosi? Posso solo dire che sono fortunati a vivere in una paese e in una città così bella. Io a Marassi? Forse”.