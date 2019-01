© foto di Federico Gaetano

La Sampdoria continua a essere molto attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita: Dodò si appresta a tornare in Brasile. Il terzino classe 1992, tornato dal Santos - dove aveva giocato la seconda parte della scorsa stagione - si accaserà al Cruzeiro. La trattativa fra i due club si chiuderà sulla base del prestito con obbligo di riscatto stando a quanto riferisce Sky.