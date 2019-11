Sampdoria, dolce VAR: decisivo con Lecce e Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E’ stato spesso oggetto di discussione. Con la sua introduzione nel mondo del calcio, si dice che gli errori ci siano lo stesso. Il VAR è sempre al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori e dei discorsi dei tifosi: se interviene perchè lo ha fatto e se decide di sorvolare ci si interroga del perchè il direttore di gara non abbia visto l’immagine al monitor. Nel caso della Sampdoria la tecnologia si è rivelata amica almeno nelle ultime due uscite stagionali, andando a sbrogliare due matasse che, in caso contrario, avrebbe arrecato uno svantaggio alla formazione blucerchiata. Una sorta di Sliding Doors, per citare il film del 1998 di Peter Howitt con Gwyneth Paltrow, che avrebbe portato con sé le polemiche del caso.

Il rosso-non rosso a Ferrari - Il primo episodio lampante riguarda il match casalingo contro il Lecce. Sul punteggio di 1-0 per i salentini, il signor Massa di Imperia assegna un calcio di rigore per la formazione ospite per un presunto tocco di mano di Ferrari. Il fischietto dell’estremo ponente ligure estrae il rosso per il difensore centrale blucerchiato salvo poi rivedere l’immagine al replay e togliere il rigore cancellando naturalmente il rosso. Il calcio non è una scienza esatta ma è chiaro che il match, concluso poi sull’1-1 grazie alla rete nel recupero di Gaston Ramirez, si sarebbe incanalato su binari decisamente in salita per la squadra di Ranieri.

Due episodi con l’Udinese - Ancora con l’Udinese il VAR è stato protagonista nelle prime battute quando Nestorovski ha battuto di testa Audero. Pronto l’intervento della tecnologia che ha permesso al signor Pairetto di Nichelino di annullare. Il fischietto piemontese non vede, infine, il tocco - evidente e che ha costretto il numero 27 blucerchiato a lasciare il campo - in area di rigore ai danni di Quagliarella. Anche in questo il VAR ha corretto la valutazione assegnando il rigore che ha permesso alla Sampdoria di conquistare tre punti vitali.