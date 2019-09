© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria è pronta ad abbracciare Emiliano Rigoni. L'esterno d'attacco argentino - riporta Sky Sport - domani sarà infatti in Italia per definire il suo ritorno in Serie A. Allo Zenit, come raccontatovi nei giorni scorsi da TMW , andranno circa 10 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto.