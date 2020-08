Sampdoria, domani l'incontro tra Ranieri e la società: si parlerà di rinnovo e mercato

Potrebbe svolgersi in anticipo l’incontro tra la Sampdoria e Claudio Ranieri, che inizialmente era previsto per fine mese. Come riportato da Primocanale, infatti, tecnico e società potrebbero incontrarsi già domani per discutere alcuni dettagli cruciali per il futuro, dall’eventuale prolungamento del tecnico al calciomercato. Ranieri ha un contratto per la prossima stagione ed è tranquillo, ma chiederà garanzie sul mercato. Il presidente Massimo Ferrero proverà a convincerlo a prolungare per un’altra stagione nonostante il nodo ingaggio, attualmente troppo alto per le casse blucerchiate.