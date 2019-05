© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È attesa per domani la risposta del Gimnasia La Plata all’offerta fatta dalla Sampdoria per Jan Carlos Hurtado: classe 2000, venezuelano, attaccante del club argentino e protagonista assoluto all'ultimo Sub20. Tra i 3 e i 4 milioni la richiesta per lasciare partire il giocatore, poco meno di 2 l’offerta della Samp, che probabilmente dovrà essere migliorata per convincere gli argentini. Ferrero è comunque pronto a chiudere il primo colpo della sessione di mercato che verrà, a dispetto di una cessione societaria tutt'altro che messa da parte.