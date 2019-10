© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il no ricevuto da Gennaro Gattuso, continua il casting per la panchina della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky domani il club blucerchiato potrebbe fare un tentativo per Claudio Ranieri. L'ex tecnico della Roma non in intende scartare a priori la possibilità di subentrare sulla panchina della Samp ed è pronto ad ascoltare la proposta.