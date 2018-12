Sampdoria, dopo il rinnovo di Quagliarella cedere gli esuberi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaio fa sempre rima con mercato. La squadra in campo ha ripreso a macinare gioco e punti ma con l’avvento del primo mese dell’anno la Sampdoria potrebbe correre ai ripari per rinforzare la rosa alle dipendenze di Marco Giampaolo. Il primo colpo non è stato un arrivo bensì una conferma. Fabio Quagliarella, pardon l’eterno Fabio Quagliarella, ha rinnovato con i blucerchiati. Il contratto del capitano era in scadenza il prossimo giugno ma il presidente Ferrero e la società hanno deciso di prolungare il matrimonio di un altro anno. “Fabio illumina la Sampdoria come la Lanterna illumina Genova”, è il paragone spesso utilizzato dal ds Carlo Osti e quantomai azzeccato. L’attaccante di Castellammare di Stabia è un elemento imprescindibile per la squadra non solo in termini di gol ma anche quando la squadra costruisce gioco o semplicemente deve respirare. Non sono esclusi movimenti per il reparto offensivo con tanti nomi che circolano ma per il momento operazioni vere e proprie non ce ne sono.

ANDERSEN NON SI MUOVE A GENNAIO - Trasferimenti non solo in entrata per la Sampdoria ma anche in uscita. Non è una novità che ci sono diverse richieste arrivate a Corte Lambruschini per Joachim Andersen. Il difensore danese sta seguendo lo stesso percorso di crescita di Skriniar, ora colonna all’Inter, e in questo momento gode di tanti estimatori nella nostra Serie A. Il ragazzo, fa sapere la società, non si muoverà a gennaio in quando rappresenta un tassello molto importante nella scacchiera di Marco Giampaolo. A giugno possibile che il ragazzo venga sacrificato sul mercato per fare cassa. Nella prossima finestra di trattative potrebbe partire chi ha trovato poco spazio. Come Rolando, richiesto dal Carpi in Serie B, oppure come Junior Tavares, sempre più corpo estraneo. Pochi giorni e sarà mercato per la Sampdoria.