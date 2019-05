Sampdoria, dopo la doccia gelata con Vialli anche il fondo Aquilor si ritira

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Ferrero rientrerà oggi in Italia dagli USA senza avere in mano l’accordo con il gruppo rappresentato da Gianluca Vialli. Lo scrive Il Secolo XIX facendo il punto sulla trattativa per la cessione della Sampdoria. Ieri ci sarebbe stato un nuovo contatto fra Gianluca Vidal, il commercialista di Ferrero, e uno dei rappresentati della controparte, Jamie Dinan, senza aperture. Una doccia fredda, sottolinea il quotidiano genovese, a cui si aggiunge anche la ritirata del fondo Aquilor che fino a pochi giorni fa stava lavorando sul preliminare d’acquisto, ma che si è stancato di attendere facendosi così da parte.

Il futuro: Il “Gruppo Vialli” non è ancora fuori dai giochi, ma le parti sono molto lontane fra loro e per questo c’è la possibilità che si vada avanti in continuità con il passato. Il vice presidente Romei, pur essendo amareggiato dagli eventi, sarebbe infatti determinato ad andare avanti – smentite le voci che lo volevano lontano dalla Samp – e starebbe iniziando a programmare la prossima stagione.