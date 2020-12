Sampdoria, due idee per gennaio: Vicari della SPAL e Richard Sanchez del Club America

In casa Sampdoria si pensa anche al mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, il nome che circola per la prossima finestra di mercato è quello di Francesco Vicari, centrale classe '94 in forza alla SPAL. Resta vivo l’interessamento per Richard Sanchez, centrocampista paraguaiano in forza al Club América del Città del Messico.