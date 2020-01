© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria ha chiuso per il 2001 Kristoffer Askildsen. Secondo quanto riporta Sky, infatti, il giovane centrocampista dello Stabaek sarà un rinforzo per la prima squadra ma anche la Primavera dei blucerchiati. Operazione vicina, con le firme sui contratti attese per le prossime ore.