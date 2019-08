Sampdoria, è Ferragosto e Di Francesco aspetta ancora i veri acquisti

Arrivati a Ferragosto, probabilmente le cose non stanno andando nel verso in cui sperava Eusebio Di Francesco quando ha accettato la panchina della Sampdoria. Reduce dalla bruciatura della fine dell'esperienza romana, il tecnico magari si auspicava che al 15 di agosto, quando di settimane alla fine del mercato ne mancano poco più di due, i due acquisti catalogabili come "principali" - almeno per quanto riguarda la cifra spesa - siano due riscatti di precedenti prestiti, come Audero e Jankto. Per di più è appena partito verso l'Inghilterra uno dei maggiori centrocampisti di qualità in rosa, Praet, e con lui ad inizio estate aveva già lasciato, a suon di milioni verso Lione, anche Andersen. Due cessioni definite essenziali per il passaggio proprietario, altro tema sul quale si necessitano aggiornamenti più certi. Ovvio, acquisti ce ne sono stati, ma non possono essere i nomi di Murillo (lui il sostituto del danese), Depaoli, Leris o Chabot a far entusiasmare piazza e tecnico. Il quale però, da suo stile, rimane concentrato sul lavoro, pur avendo esternato un filino di insoddisfazione dopo l'addio a Praet. Di nomi accostati alla Samp, specialmente per l'attacco, ce ne sono: da Francois Kamano del Bordeaux, che sembra sempre più vicino, passando per lo svincolato Hatem Ben Arfa fino all'ex atalantino Emiliano Rigoni e Simone Verdi. DiFra, da par suo, aspetta e spera di avere presto rinforzi sull'esterno, pena un mutamento forzato. Anche perché di alternative all'orizzonte, ad oggi, non se ne intravedono.