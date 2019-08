© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da Sky Sport, il Bayern Monaco fa sul serio per Emanuel Vignato, talento classe 2000 in forza al Chievo. I bavaresi hanno avanzato un’offerta ufficiale al club gialloblu per il calciatore, accostato anche a Inter e Lazio. La proposta non convince la società scaligera al momento. Non dovrebbe essere coinvolto il fratello Samuele, attaccante classe 2004 che quest’anno dovrebbe giocare nella Primavera del Chievo con Deroga. Intanto su Vignato si muovono anche Sampdoria e Milan.