Albin Ekdal ha commentato così a Sky Sport la gara persa dalla sua Sampdoria contro la Lazio: “È difficile vincere le partite quando prendi due gol in venti minuti e poi un rosso. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto un bel gol con Quagliarella. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, ma il primo ci è costato la partita. La Lazio ha fatto bene, ha fatto due contropiedi veloci e due gol. Il rosso potevamo evitarlo, ma il calcio è così, è fatto di piccoli episodi. L’Europa? Sicuramente è molto difficile a questo punto, mancano quattro partite, dobbiamo cercare di vincerle tutte e quattro e vedere dove arriveremo. Scendiamo sempre in campo per vincere e dovremo farlo anche nelle ultime gare. Dobbiamo vincere per noi stessi e per i tifosi che sono sempre lì per noi”.