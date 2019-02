© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, prima del match col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Quagliarella fa sempre gol ultimamente, penso che ci riuscirà anche stasera e diventerà ancora più famoso. Per noi è fondamentale, ci aiuta in campo, è il nostro capitano. In questo momento giocheremo per far sì che segni, vogliamo tutti il suo dodicesimo gol. Così ci aiuta a vincere. Contro il Napoli sarà dura, ma siamo venuti qui per fare risultato e vincerla. Champions League? Sognare va bene, ma è presto per parlarne. Siamo forti, dobbiamo continuare così, ma è lunga. Ad aprile vediamo".