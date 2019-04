Sampdoria, Ekdal: "Mancano sei partite, dobbiamo vincerle tutte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, è stato intervistato da Il Secolo XIX: "Al termine del derby, vedendo i nostri tifosi cosi contenti, ho capito quando fosse importante questa partita. Prima pensavo di saperlo, ma la realtà ha superato le impressioni. Anche per noi giocatori è stato bellissimo, giochiamo a calcio per vivere queste emozioni. Era fondamentale vincere per l'Europa: mancano sei partite, dobbiamo vincerle tutte. È il nostro obiettivo, ce la possiamo fare. Il gol? Mi manca un po'. Non arrivo spesso al tiro, ma va bene così se Quagliarella continua a segnare con questa regolarità. Magari gli faccio un assist e lo aiuto a vincere la classifica marcatori".