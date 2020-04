Sampdoria, Ekdal: "Mi alleno a casa. Ripresa dei campionati? Attendiamo le decisioni"

Il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal ha parlato ai microfoni dal media svedese SVT Sport della ripresa dei campionati: "Dobbiamo vedere cosa decidono. Non si tratta di giocare una partita in Serie A tra due settimane, ma allenarci un po'. Ci vorrà molto tempo prima che sia giochi. Io sto bene, è solo noioso stare in casa tutto il tempo e vorresti che tutto fosse un po' più normale. Corro a casa proprio come tutti i miei compagni di squadra. Tutti sono ancora in quarantena. All'inizio di maggio l'idea è che potremo tornare ad allenarci mentre il resto del paese, lentamente, si aprirà".