© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche Albin Ekdal ha voluto dedicare un pensiero a Fabio Quagliarella, che ieri contro l’Udinese ha eguagliato Batistuta segnando per 11 partite di fila: “Grande serata con i ragazzi e @fabioquagriarella27_official non smettere di segnare per favore...Complimenti”, ha concluso il giocatore della Sampdoria.