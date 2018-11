Sampdoria, Ekdal: "Quante difficoltà, Genova. È la vita: devi riprenderti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria attualmente impegnato con la Svezia, ha rilasciato un'intervista ad Aftonbladet nella quale ha parlato dei danni arrecati dal maltempo a Genova, e del crollo del Ponte Morandi. Ecco le sue dichiarazioni riprese da SampdoriaNews.net: "Era il caos, in realtà, molto caos. Sono stato rinchiuso con la mia famiglia tutto il giorno. Gli alberi cadevano, c'erano un ponte vicino all'acqua e un ristorante che sono stati completamente spazzati via. La strada per Portofino è stata completamente rasa al suolo. La peggiore tempesta in 40-50 anni. Non ho avuto paura, ma è stato un po' spiacevole. Ultimamente Genova ha subito molte difficoltà, quindi alla città dovrebbe essere risparmiato tutto questo. Ponte Morandi? Tutti si riprendono in un modo o nell'altro, ecco come funziona la vita. Lo guardi e lo noti un po' ogni giorno. Ma questo traffico è un brutto problema e la gente parla ancora della tragedia. Ogni volta che vedi pensi a quanto sia pazza la tua vita".