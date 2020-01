© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di Jeison Murillo sarebbe il profilo preferito da Fatih Terim per rinforzare il Galatasaray in difesa. Christian Luyindama si è infortunato durante un match con la nazionale a novembre e il club turco è alla ricerca di un difensore con caratteristiche simili.

Per questo motivo, come riporta Sabah.com.tr, il Galatasaray non demorderebbe tanto che il direttore esecutivo del club di Istanbul Şükrü Hanedar sarebbe atteso molto presto in Italia per provare a negoziare con Corte Lambruschini il difensore colombiano classe 1992.