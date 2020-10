Sampdoria, esordio per Rocha in Coppa Italia: "Vittoria e passaggio del turno, sono felicissimo"

Alla Sampdoria basta un gol di La Gumina per avere la meglio su un'ottima Salernitana. La squadra di Claudio Ranieri vince 1-0 contro i granata di Castori e passano al quarto turno di Coppa Italia dove troveranno la vincente fra Genoa e Catanzaro in campo sempre al "Ferraris" domani alle 17. Scelto da Claudio Ranieri nell’undici iniziale, Kaique Rocha ha parlato così dopo il novantesimo: "Sono felicissimo per l’esordio, ma ancora di più per la vittoria e la qualificazione della squadra al turno successivo. È stata una partita dura, lo sapevamo; anche se abbiamo avuto più occasioni della Salernitana. Sono un difensore centrale, ma mi sto allenando molto anche come terzino destro. Se il mister ha bisogno di me in questa posizione io sono pronto, lo stesso vale come centrale. Sono migliorato molto da quando sono arrivato e questo perché tutti mi aiutano, mi danno consigli e mi aiutano a crescere", le parole al